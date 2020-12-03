صورة محمد صلاح مع قطة تحصد نصف مليون إعجاب في ساعات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، صورة وفيديو جيدين على حسابه الشخصي على "انستغرام"، مع قطه وهي من سلالة "الهيمالايا"، وهي مهجن بين الشيرازي والسيامي، وذات الشعر الطويل وعينها ملونة، وتكون زرقاء في الغالب، وتعتبر من أغلى أنواع القطط، ويتراوح عمرها بين 12 إلى 14 عاماً وقد يمتد إلى 19 عاماً.

ولقى منشور صلاح تجاوب كبير من الجماهير بعد ساعات من نشره، وسبق أن نشر صلاح، صوره مع قطته عندما كانت صغيرة، وعلق وقتها رافضاً تصدير القطط والكلاب لأي مكان، تح عنوان "لا لانتهاك حقوق الحيوانات"، ولاقت هذه الكلمات القليلة ترحيباً كبيراً من قبل متابعيه، وجاء تعليقه وقتها رداً على اقتراح نائبة بمجلس الشعب المصري، بتصدير الكلاب الضالة إلى الدول التي تأكلها.

وحصدت الصورة بعد ساعات قليلة على نشرها أكثر من نصف مليون إعجاب عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام" والذي يتابعه قرابة 41 مليون شخص حول العالم.

كما نشر صلاح فيديو مع القطة عبر خاصية "الستوري".

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