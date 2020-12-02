البطل الإسرائيلي هايل طرودي..رسالة سلام في دبي مول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف بطل كمال الأجسام الإسرائيلي هايل طرودي ، من أصل عربي ، الأضواء خلال جولته في دبي مول اليوم ، حيث تدافعت الجماهير بمختلف جنسياتها العربية والأجنبية من أجل الفوز بتوقيعه وصور تذكارية معه، في مشهد يكرس السلام بين شعوب العالم.

ويعد البطل العالمي هايل الطردوي شخصية مميزة فعلى الرغم من الاجراءات الصحية المشددة تلافيا لخطر كورونا إلا أنه لم يخيب طلب الجماهير بالتقاط "سيلفي" مع الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

وعبرهايل عن أمله في أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة وأن زيارته لدبي تأتي ضمن حرصه على مد جسور التواصل بين الشعبين العربي والإسرائيلي .كما أكد أن الرياضة وسيلة مهمة لنشر قيم السلام والتآخي والتحابب بين الشعوب

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