بالفيديو.. "رحمة كريم" تبكي العراقيين

المصدر: دبي- علي شدهان

منذ الأزل، علاقة الأب بابنته لها مذاق خاص لا يُقارن بعلاقته مع أبنه، رحمة ذات الـ 12 ربيعا، بنت كريم سلمان، نجم كرة القدم العراقية السابق، أبكت العراقيين، وهم يشاهدونها عبر برنامج رياضي جماهيري شهير، ملتصقة بوالدها، تذرف دموعا كأنها حبات اللؤلؤ من عينين ساحرتين، وذراعين ناعمتين تلتفان بحنان ملائكي حول جسد والدها المنهك بهموم وآلام وأحزان الإصابة بوباء "كورونا".

كلمات تفطر القلب

"رحمة كريم" أبكت العراقيين، بكلماتها التي تكاد تفطر القلب: (أحب والدي كثيرا، أسهر الليل حتى الصباح من أجل سلامته، أتوسل إلى الله تعالى بأن يحفظه لي، ويشفيه من "كورونا").

مدافع الرافدين

ويعتبر كريم سلمان البالغ من العمر 55 عاما، من بين أشهر لاعبي كرة القدم العراقية في مركز الدفاع، ومثل أسود الرافدين خلال الفترة من 1988 حتى 1994، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 1988 في كوريا الجنوبية، ويعمل حاليا مدربا لفريق الكرخ البغدادي.

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