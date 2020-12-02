أكاديمية الأرجنتين بدبي تحتفل باليوم الوطني للإمارات

المصدر: دبي-علي شدهان

أقامت أكاديمية الأرجنتين لتكنولوجيا كرة القدم بدبي، احتفالية معبرة في ملاعب فرعها بالقصيص بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة لاعبي ومدربي فرق الأكاديمية من مختلف الفئات، ونخبة من المعنيين عن الأكاديمية.

شهرة عالمية

وقدم محمد النجار الممثل الإقليمي لأكاديمية الأرجنتين في الشرق الأوسط، أزكى التهاني والتبريكات إلى شعب وقيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، مبدياً فخره بإقامة الاحتفالية في مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، منوهاً إلى أنه من دواعي سرور القائمين على شؤون الأكاديمية أن يكون لها فرع في الإمارات؛ الدولة التي تتمتع بشهرة عالمية فائقة الجودة.

سنوات عدة

وجدد محمد النجار مشاعر الحزن برحيل الساحر مارادونا، مشددا على أن وجود الأسطورة العالمية في دبي لسنوات عدة، وعمله مدربا لفريقي الوصل والفجيرة، أسهم وبشكل فاعل في إظهار الكرة الأرجنتينية بالصورة التي تستحقها في منطقة الشرق الأوسط، وفي الإمارات على وجه التحديد.

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