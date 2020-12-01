بالفيديو ..كلب يقتحم ملعب مباراة نسائية بالدوري البرازيلي ويصيب لاعبة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت منافسات كرة القدم النسائية بالدوري المحلي فى البرازيل، لقطة طريفة تتعلق بإصابة لاعبة في نادي إنترناسيونال خلال مواجهة ضد نادي البرازيل دي فارروبيلا في الدوري المحلي، وذلك بعد أن اقتحم كلب أرضية الملعب وتوجه نحو لاعبة إنترناسيونال التي كادت تنفرد بالمرمى لتسجيل هدف، إلا أن الكلب هجم لاقتناص الكرة مما تسبب في سقوطها أرضا وسط ضحكات من المعلقين على المباراة.

ومع الدقائق الأولى من بداية الشوط الثاني من المباراة، قفز الكلب على عشب أرضية الميدان ، محاولا أخذ الكرة بعيدا عن اللاعبات، قبل أن يبدأ في الاندفاع نحو وسط الملعب، فيما واصلت اللاعبات في الفريقين المباراة رغم ظهور الحيوان، وكان فريق إنترناسيونال في صدد تنفيذ هجمة قبل أن يطيح الكلب بإحدى اللاعبات المهاجمات أثناء بحثه عن الكرة بأقصى سرعة.

ووقعت لاعبة نادي إنترناسيونال متأثرة باندفاع الكلب خلال سباقهما على الكرة ممسكة بساقها ويبدو عليها الألم، لكنها تابعت المباراة، بعد أن تم الإمساك بالكلب وإخراجه من الملعب، وانتهت المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء لصالح إنترناسيونال، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

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