نحو طباعة صورة مارادونا على ورقة مالية في الأرجنتين

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع آلاف الأرجنتينيين على عريضة تدعو لطباعة صورة أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا على الأوراق المالية من فئة 10 آلاف بيسو.

وتم نشر العريضة، وفق "روسيا اليوم"، عبر موقع Change.org، ووقع عليها 13.7 ألف شخص خلال أقل من 24 ساعة.

وقد تم تقديم الرسم التخطيطي للورقة المالية، وهو بألوان العلم الوطني، الأزرق و الأبيض، وعليه صورة لمارادونا وكأس العالم، التي فاز بها منتخب الأرجنتين بقيادة دييغو في العام 1986.

يذكر أن أكبر فئة للأوراق النقدية، يتم تداولها في الوقت الراهن في الأرجنتين هي ألف بيسو، لكن العملة الوطنية تراجعت أمام الدولار كثيرا وفقدت من قيمتها في الفترة الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز