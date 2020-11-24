توقيع صلاح أغلى من ميسي ورونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر المشجعون من جميع الأعمار بصبر خارج ملاعب التدريب، ويصلون مبكراً إلى المباريات، ويحضرون الأحداث الترويجية مسلحين بقلم وورقة للحصول على ما يمكن أن يثبت أنه توقيع مربح من لاعبهم المفضل، إذ اعتاد نجوم كرة القدم الأكثر شهرة، على توقيع القمصان والكرات والكتب، ولكن السؤال.. من صاحب أغلى توقيع؟

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، تقريراً عن أحد المواقع الذي قام بتحليل قطع تذكارية موقعة من موقعين للمزادات، ثم المقارنة للعثور على متوسط السعر، ووضع قائمة بأغلى 20 توقيعاً للاعبي كرة القدم في الماضي والحاضر.

وتصل قيمة توقيع البرازيلي بيليه، 511.90 جنيه إسترليني، والأرجنتيني دييغو مارادونا، 582.07 جنيهًا إسترليني، ورغم إجماع الرياضيين على أنهما أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إلا أنهما غير قادرين على اختراق المراكز الخمسة الأوائل.

فيما يوجد سبعة لاعبين نشطين في الدوري الإنجليزي الممتاز في القائمة الكاملة، ومنهم 4 لاعبين في ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهم محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر.

ويعتبر النجم المصري صلاح، أن توقيعه الأكثر رواجاً بمتوسط إعادة بيع بقيمة 659.99 جنيهًا إسترلينياً، مما يجعله الخامس في القائمة، ويسبق ليونيل ميسي ورونالدو اللذين يحتلان المركزين السابع والعاشر بالترتيب.

فيما يتصدر القائمة، المهاجم الأرجنتيني لمانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، مع تكلفة متوسطة تبلغ 1363.71 جنيه إسترليني للتوقيع، ويعد أجويرو، أفضل هداف لمانشستر سيتي على مر العصور، وسجل هدف الفوز ضد كوينز بارك رينجرز في 2012، ليحقق لقبه الأول في الدوري تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني.

وأقرب منافس ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان ولوس أنجلوس جالاكسي السابق، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 999.99 جنيه إسترليني، واحتل مهاجم أرسنال، النجم بيير إيمريك أوباميانغ، المركز الثالث بمتوسط قيمة توقيعه 899.99 جنيه إسترليني.

وحل رونالدينيو، أيقونة برشلونة والبرازيل السابق، في المركز السابع عشر، واللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية، يتم بيع توقيعه بمتوسط 362.40 جنيه إسترليني.

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