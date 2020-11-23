الريحان.. مطعم تراثي في «الشارقة للفروسية»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

افتتح الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق «مطعم الريحان» والخاص بالنادي، والذي يتخذ شكلاً تراثياً في جميع تفاصيله، ليحاكي التاريخ العريق لدولة الإمارات، حيث يحتوي على جلسات عائلية ومعرض للصور القديمة، وبعض الأدوات التي كان يستخدمها الأجداد، وشهد الافتتاحية الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي والعديد من الملاك ومربي الخيول.

كما يضم المطعم العديد من التحف الخاصة برياضة الفروسية سواء من عربة جر الخيول التقليدية، بالإضافة إلى الكثير من معدات الفروسية القديمة، والتي تهدف إلى تعريف الزائر بالمطعم لحال رياضة الفروسية في الماضي، كما يحتوي على مقاعد خارجية يمكن من خلالها متابعة بعض إسطبلات النادي وخيوله على الأرض العشبية المقابلة له.

ويحرص المطعم على تقديم أطباق صحية خاصة بالفرسان، حيث يتم مراجعتها من قبل مختصي التغذية، من أجل المحافظة على رشاقة وصحة الفرسان، ضمن أعلى معايير الجودة.

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