وفاة نجكونجكا نجم جنوب أفريقيا في حادث سيارة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توفي لاعب جنوب أفريقيا الدولي السابق، أنيلي نجكونجكا، عن عمر يناهز 33 عاماً، بعد تعرضه لإصابات قاتلة في حادث سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في مدينة ديربان، حيث كان نجكونجكا على وشك الكشف عنه كلاعب بنادي أمازولو، على سبيل الإعارة من نادي ماميلودي صنداونز، وتم فتح قضية قتل عمد، بعدما كشفت الشرطة أن اللاعب لم يكن يقود السيارة.

فيما أصيب السائق الذي لم يكشف عن اسمه، بإصابات خطيرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وقال العميد جاي نيكر في دائرة شرطة جنوب أفريقيا في بيان رسمي: "في الخامسة من صباح اليوم، فقدت سيارة تقل راكبيها السيطرة، وانقلبت على الطريق السريع بالقرب من متونزيني، وأعلن عن وفاة رجل يبلغ من العمر 33 عامًا في مكان الحادث، وأصيب السائق بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، والظروف المحيطة بالحادث لا تزال قيد التحقيق".

وجاء في رسالة من حكومة جنوب أفريقيا: "نود أن نتقدم بتعازينا في وفاة مدافع (بافانا بافانا) وماميلودي صنداونز السابق، أنيلي نجكونجكا"، كما نعى نادي جينك على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في بيان رسمي: "قلوبنا مع عائلة وأصدقاء لاعبنا السابق الجنوب أفريقي".

وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن نجكونجكا، خاض 53 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ومنها مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010، عندما استضافت البطولة، كما قضى 9 سنوات محترفاً مع فريق جينك البلجيكي، وخاض معه 279 مباراة.

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