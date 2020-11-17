أيتو يفكر في العودة للملاعب بعد نجاته من حادث سير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح الكاميروني الشهير صامويل إيتو، على طريق العودة المثيرة لكرة القدم، من خلال نادي ريسينغ مورسيا، والمشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، بعد أسبوع واحد فقط، من دخوله المستشفى، عقب اصطدام حافلة بسيارته.

وتعرض إيتو (39 سنة)، نجم برشلونة السابق، والمعتزل في سبتمبر 2019، لإصابة طفيفة في الرأس في الحادث الأخير.

وقال موريس باجنييلو، رئيس ريسينغ مورسيا لراديو "ماركا": "أود القول أننا قريبين من التوقيع مع إيتو، وفي الأسبوع المقبل، سنعرف ما إذا كان بإمكاننا التوقيع الرسمي أم لا، وإذا لم تكتمل الصفقة، فلدينا خطة بديلة معدة، ونحن لدينا العديد من المستثمرين في المكسيك والإمارات، ويمكنهم تغطية الصفقة".

ويتمتع راسينغ مورسيا، والذي فاز بالترقية إلى الدرجة الثالثة في نهاية الموسم الماضي، بخلفية مثيرة للاهتمام، وقاموا ببعض التعاقدات البارزة في الماضي، بما في ذلك ماتياس بوجبا، شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، لكنه يريدون الآن المضي قدماً في خطوة أخرى من خلال التعاقد مع إيتو، والذي لعب لأندية مثل برشلونة وإنترميلان وتشيلسي وإيفرتون وريال مدريد.

ويمتلك راسينغ مورسيا أيضاً، خططاً جريئة لخوض مباراة كأس ضد ليفانتي في ضيافة الإمارات، ويأمل أن يؤدي توقيع إيتو قبل تلك المباراة، وينتظر الاطمئنان على السلامة الكاملة للاعب عقب الحادث الذي تعرض له، حسب ما أشارت "فرانس فوتبول"، لاتخاذ القرار الرسمي النهائي بشأن عودته إلى الملاعب.

الجدير بالذكر، أن أيتو، تعرض للحادث في الكاميرون، بينما كان عائداً إلى منزله من حفل زفاف، وظهرت صور لسيارة إيتو، تظهر الحجم الهائل للأضرار التي لحقت بمقدمة السيارة، فيما ذكرت تقارير أن أحدا لم يمت نتيجة الحادث.

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