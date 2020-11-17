تايسون يستعرض قوته في عمر الـ 54 على "انستغرام"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعرض الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون (54 عاماً)، عبر حسابه الشخصي في "انستغرام"، تحول جسمه المذهل من خلال صوراً التقطت له قبل عودته إلى الحلبة لمواجهة روي جونز جونيور في لوس أنجلوس يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأظهر مايك تايسون "الدبابة البشرية"، لياقته البدنية الرائعة قبل عودته المثيرة للجدل إلى الحلبة، وبدا في حالة رائعة، وهو يعد تنازلياً لمباراة العودة التي طال انتظارها أمام جونيور، وذلك من خلال مجموعة من الصور، كشفت عن نتائج نظامه التدريبي الصارم.

وعلق المعجبون سريعاً على تلك الصور التي نشرها اللاعب بالأبيض والأسود، مؤكدين على أنها ستكون أهم مباريات الملاكمة في السنوات الأخيرة، خاصة وأن مقاطع الفيديو التي حرص تايسون على نشرها مؤخراً، كشفت عن وصوله إلى أفضل حالاته، وعن سرعة وقوة لكمات لا تعبر أبداً عن عمر صاحبها، والذي كشف أيضاً، عن نجاحه في خسارة 40 كيلوجرام من وزنه.

وقال تايسون: "لا أعرف كيف حدث هذا، وأنا ممتن جداً لأنني لا أعيش الحياة التي كنت أعيشها من قبل، لقد بارك الله لي أن أكون قادراً على القيام بذلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز