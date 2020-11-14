عمدة قرية محمد صلاح يعتذر للنجم المصري ويقرر مقاطعة الاعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، باعتذار وتوضيح لما أثير حوله باعتباره كان المتحدث الوحيد في أزمة إصابة نجم الفراعنة بفيروس كورونا، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وكتب "شتيه" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بوك: "أعتذر لأسرتي وإخواتي وعائلتي وأهل قريتي والنجم محمد صلاح وأسرته أننى كنت سببا بطريقه ما في أذى نفسي بسبب ما نشره وتداوله رواد المواقع عني بصوره سلبية خلال اليومين الماضيين".

وتابع عمدة نجريج: "وأوضح ..... كوني مصدر بسيط للحديث عن النجم محمد صلاح وبصفتى عمدة قريته ومقرب منه ومن أسرته كان لزاما عليا توصيل المعلومة التي أعرفها للإعلام نظرا لعزوف الحاج صلاح وأسرته عن الحديث مع الإعلام".

وتابع: "وأشهد الله أننى لم أتجاوز أو أقول كلمة غير حقيقية عن النجم وأسرته وكان دائما مصدري من والده وخاله ومحمد صلاح نفسه في بعض الأحيان لو كان موجودا بالبلد".

وأشار: "ونظرا لما حدث من تجاوز في حقي وحق أسرتي وقريتي.. فقد قررت أن يكون اليوم هو آخر عهدي للتعامل مع الإعلام".

يذكر أن العينة التي أجريت لمحمد صلاح خلال معسكر المنتخب استعدادا للقاء توغو اليوم السبت بتصفيات أمم أفريقيا، أثبتت إيجابية إصابته بكورونا، وتم ربط ذلك بزفاف شقيقه الذي أقيم منذ أيام وحضره اللاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز