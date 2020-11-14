بدء إجراءات تعقيم قرية محمد صلاح وعزل "مدلك" المنتخب

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد قرية نجريج مسقط رأس النجم المصري محمد صلاح تواجد فرق من الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالغربية لتطهير كافة أرجاء القرية عقب الإعلان عن إصابة النجم المصري بفيروس كورونا.

وأشارت صحف مصرية إلى أن فرق الطب الوقائي قامت بتطهير كافة أرجاء القرية بالاضافة لمنزل اللاعب وأقاربه اللذين حضروا حفل زفاف شقيقه .

وستقوم فرق الطب الوقائي بإجراء مسحات طبية للمشاركين في حفل زفاف شقيق النجم المصري، وذلك للاطمئنان على عدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا ممن شاركوا في حفل زفاف شقيق محمد صلاح.

وفي السياق نفسه قرر الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، عزل مدلك الفراعنة، بسبب مخالطته محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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