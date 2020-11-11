إذا نجحت المساعي.. رونالدو إلى الدوري السعودي

المصدر: وكالات

أثار الإعلامي الرياضي السعودي بتال القوس جدلا واسعا بـ"تغريدة" علق فيها على خبر رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الإيطالي، واحتمال تعاقد أحد الأندية السعودية معه.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن يوفنتوس يدرس إمكانية بيع، كريستيانو رونالدو، خلال الصيف المقبل بسبب ارتفاع قيمة راتبه السنوي، الذي يتخطى 30 مليون يورو سنويا.

ونشر بتال القوس خبر رحيل رونالدو عن يوفنتوس، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وعلق قائلا:"ربما نشوفه أقرب.. إذا نجحت المساعي".

وتكهن البعض بأن الحديث يدور حول ناديي الهلال والنصر، نظرا لما يحظيا به من استقرار مالي ودعم متواصل من أعضاء الشرف.

وأشار موقع "سعودي سبورت" إلى صعوبة تعاقد الأندية السعودية مع رونالدو، لأسباب عدة أهمها الراتب السنوي الضخم للنجم البرتغالي، الذي يتخطى 30 مليون يورو، أي ما يعادل (132 مليون ريال) سنويا.

وكشف أن الأندية السعودية تعاني خلال الفترة الماضية من أزمات مالية كبيرة بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين المحترفين، ويأتي على رأسهم الرباعي الكبير "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

وكان رونالدو قد تلقى عرضا ماليا ضخما بقيمة 100 مليون يورو سنويا من أحد الأندية الصينية، عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد في صيف 2018، لكنه رفض العرض، مؤكدا أنه يريد أن يتواجد في الدوريات الخمسة الكبرى من أجل المنافسة على البطولات والألقاب الفردية في أوروبا، رافضا فكرة الخروج من أوروبا مع التقدم في العمر من أجل الحصول على المال.

وأعرب رونالدو عن رغبته في إنهاء مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من أجل المنافسة على البطولات والألقاب الفردية في أوروبا.

وانتقل كريستيانو رونالدو (35 عاما) الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين.

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