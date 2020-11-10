صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل النجم المصري محمد صلاح، بزفاف شقيقه نصر حيث أقيم الحفل في القاهرة بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين، ونشر نجل أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق صورة جمعته بفرارى الفراعنة من داخل حفل الزفاف.

وظهر الفرعون المصري نجم نادي ليفربول مرتديًا الكمامة، عقب وصوله من المطار قادمًا من لندن، إلى الحفل مباشرة.



ويستعد صلاح للمشاركة مع المنتخب الوطنى أمام توجو فى مباراتى الذهاب والإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

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