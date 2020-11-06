تصاعد أعراض كورونا على هافرتز نجم تشيلسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقضي كاي هافرتز نجم تشيلسي، فترة عزل ذاتية مع كلبه بعد أن كشف فرانك لامبارد مدرب الفريق، أن أعراض فيروس كورونا للاعبه البالغ قيمته السوقية، 71 مليون جنيه إسترليني، تصاعدت بعدما ثبتت إصابته بالفيروس يوم الاثنين الماضي، ليغيب عن فوز تشيلسي "البلوز" 3-0 على رين أول من أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح لامبارد، أن نتائج اختبار بقية المجموعة سلبية مرة أخرى، بعد أن أصيب هافرتز، لكنه أضاف أن أعراض هافرتز تصاعدت في الأيام القليلة الماضية، فيما نشر هافرتز، صورته على حسابه الشخصي في انستغرام، وهو في عزلة ذاتية، ويمسك بكلبه.

وقال لامبارد: "ظهر هافرتز إيجابي في اختبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين، وكذلك عندما أعدنا اختباره، ولكن كان الجميع سلبياً في الفريق، لذا فهذه علامة جيدة، وتحدثت إمع هافرتز عدة مرات، وهو يشعر بالحزن لأنه يريد فقط اللعب، خاصة بعدما تصاعدت أعراضه قليلاً لكنه بخير".

لعب صانع الألعاب الألماني يوم السبت الماضي، وساهم في فوز تشيلسي 3-0 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي، ويبدو الآن أن هافرتز، سيغيب عن مباراة تشيلسي الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية أمام شيفيلد يونايتد غداً السبت، حيث يتطلع "البلوز" لتحقيق 4 انتصارات في جميع المسابقات، كما أن مشاركة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مع المنتخب الألماني موضع شك أيضاً، حيث يستعد منتخب بلاده لمواجهة منتخبات التشيك وأوكرانيا وإسبانيا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أنه منذ انتقال اللاعب من الدوري الألماني في الصيف الماضي، لعب هافرتز 10 مرات مع "البلوز"، وسجل 4 أهداف، بما في ذلك ثلاثية في كأس رابطة المحترفين ضد بارنسلي.

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