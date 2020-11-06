ميسي يقدم "أفخم وأحلى هدية" لفنانة لبنانية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت المطربة اللبنانية، يارا، الخميس، إنها تلقت "أفخم وأحلى هدية" من صديقها، نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي.

وشاركت يارا عبر حسابها على موقع "انستغرام" صورة من هدية ميسي الفخمة، وهي عبارة عن قميصه في الملعب الذي يحمل رقم 10، ووضع عليه توقيعه وإهداء منه لها.

وأشارت يارا بحسب البوابة نيوز إلى أنه على الرغم من أنها كانت محرومة من حضور مباريات ليونيل ميسي في الملعب بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن هديته لها عوّضت ذلك، وأصبح في إمكانها الآن أن تختتم العام الحالي 2020 بـ"أحلى وأفخم" هدية منه، بحسب تعبيرها.

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