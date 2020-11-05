تكريم راشفورد بلوحة جدارية في مانشستر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم تكريم اللاعب ماركوس راشفورد (23 سنة)، نجم نادي مانشستر يونايتد، بلوحة جدارية مذهلة في مدينة مانشستر، تخليد لعمله الخيري المذهل في حملة إطعام الأطفال الفقراء خلال العطلات المدرسية، مما أدى إلى حملة حكومية لتوفير وجبات مدرسية مجانية منذ مارس الماضي.

وحصل راشفورد على العديد من الثناء والأوسمة لعمله، وأخيراً تم الاحتفال به الآن من خلال لوحة جدارية رائعة، رسم فيها وجه النجم الإنجليزي المبتسم، على جدار ضخم من الطوب، مع خلفية مطلية باللون الأسود، وتم رسم اللوحة من قبل الفنان الإنجليزي أيكسي، والمشهور بالرسم على الجدران.

وجاءت اللوحة، بعد أن تعاون راشفورد مع شركة بربري البريطانية للأزياء والمنتجات الفاخرة، لدعم منظمات الشباب البريطانية في مانشستر ولندن، والجمعيات الخيرية ذات الانتشار العالمي، وستقدم العلامة التجارية البريطانية التراثية تبرعات إلى مؤسسة "فاري شير" الخيرية، والتي ستمول أكثر من 200 ألف وجبة موزعة على 11 ألف جمعية خيرية ومجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وجهود راشفورد، في تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال المعرضين للخطر طوال وباء فيروس كورونا، نالت خلال حفل توزيع جوائز برايد أوف بريطانيا مساء الأحد الماضي، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب، مواصلة الضغط على الحكومة الإنجليزية، للعدول عن قرارها الأخير ضد تمديد الوجبات المدرسية المجانية خلال العطل المدرسية.

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