وفاة المدرب الأسترالي الأسطوري دون تالبوت

المصدر: أ ف ب

توفي المدرب الأسترالي الأسطوري في السباحة دون تالبوت الذي ساهم في إحراز بلاده 18 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها سيدني عام 2000، عن عمر 87 عاما.

وحيا رئيس الاتحاد الأسترالي للسباحة جون برتراند تالبون بوصفه "بالمدرب الساحر الذي غيٌر طريقة تفكير الناس للرياضة على أعلى المستويات".

وأضاف "يتعين علينا شكر دان على كل ما قام به وسيبقى الإرث الذي تركه كأحد انجح المدربين الأستراليين في السباحة وملهما حقيقيا".

بدأ تالبوت مسيرته التدريبية في الخمسينيات من القرن الماضي وكان مدربا خلال الفترة الذهبية لبلاده في هذه الرياضة بين عامي 1990 و2000 لا سيما خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها بلاده حيث حققت أستراليا أفضل نتيجة لها منذ أكثر من 30 عاما في حوض السباحة من خلال إحرازها 18 ميدالية من مختلف المعادن.

وكان أبرز إنجاز لتالبوت قيادته فريق التتابع 4 مرات 100 م بقيادة مايكل كليم، كريس فايدلر اشلي كالوس واليافع ايان ثورب (17 عاما) إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة بعد أن كان المنتخب الأمريكي مرشحا لإحراز الميدالية الذهبية لا سيما أنه سيطر على هذا الاختصاص منذ الالعاب الأولمبية عام 1964.

كما قاد تالبوت منتخب أستراليا الى صدارة بطولة العالم في فوكووكا اليابانية عام 2001 للمرة الاولى في تاريخ هذه البطولة باحرازها 23 ميدالية بينها 13 ذهبية.

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