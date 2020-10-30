"كاف" يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء المؤجلة

المصدر: أ ف ب

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في الرابع من نوفمبر المقبل على أن يقام النهائي في 27 من الشهر نفسه.

وكان كاف أرجئ المباراة بين الفريقين المصري والمغربي الخميس للمرة الثانية لأجل غير مسمى وقال في بيانه "مباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الإفريقي لخطة تنسجم مع النصوص ومصلحة العودة للمباراة. في هذه المرحلة من النقاش تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء". علما أن التأجيل الأول كان الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبا.

واجتمع الاتحاد القاري مجددا الجمعة وتم الاتفاق بي جميع الأطراف على اقامتها في الموعد الجديد على ستاد القاهرة.

وأصدر "كاف" بيانا أعلن فيه الموعدين الجديدين ومكان أقامتهما، حيث سيعقد النهائي بين الفائز من مباراة الزمالك والرجاء والأهلي المصري الفائز بدوره على الوداد المغربي في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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