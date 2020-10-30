«كاف» يعلن إصابة أحمد أحمد بفيروس «كورونا»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، إصابة رئيسه أحمد أحمد، بعدوي فيروس "كورونا" المستجد، وذلك حسبما أعلن "كاف"، في بيان رسمي.

وقال "كاف" في بيان، نشره عبر موقعه الرسمي، أنه "بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر ، أظهر أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي، أعراض الأنفلونزا الخفيفة ، وخضع لبروتوكول Covid19".

وأضاف البيان، أن نتائج الاختبار، جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن أحمد سيقوم يقوم على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندقه.

وأشار "كاف" في بيانه، إلى أنه "تم إبلاغ جميع أولئك الذين تواصلوا مع أحمد، خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب، التي شهدت حضوره كأس الكونفدرالية، وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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