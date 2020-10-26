جولات مجانية مع مرشدين لمشاهدة معالم المدينة خلال تحدي دبي للياقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك "المغامرات العربية"، التابعة لمجموعة الإمارات، والعلامة التجارية الرياضية "أسيكس ASICS" في تحدي دبي للياقة بتقديم جولات مجانية مع مرشدين لمشاهدة معالم المدينة خلال الفترة بين 30 أكتوبر الجاري و28 نوفمبر المقبل.



وتمثّل الدورات تجربة فريدة للجميع على مختلف مستوياتهم في اللياقة وقدراتهم البدنية، ما يتيح للمشاركين استكشاف معالم المدينة سيراً على الأقدام وتعلم مهارات وتقنيات الجري في الوقت ذاته من فريق ASICS FrontRunners، الذي سيقود جولات مختارة كل يوم. كما أبرمت "المغامرات العربية" شراكة مع مطوري تطبيق الهاتف المحمول Questo City Explorer، لتشجيع العدائين على إكمال جولة ممتعة في أي وقت خلال الحدث الذي يستمر 30 يوماً.



ويتوفر أمام العدائين الذين ينضمون للمبادرة فرصة الاختيار من بين ثلاثة مسارات مختلفة بمستويات صعوبة متباينة حول المدينة. والمشاركة مجانية برفقة مرشدين، لكنها تتطلب التسجيل على الموقع arabianadventures.com. ويقام سباق الجري المتطور على مسافة 10 كيلومترات على طول شاطئ كايت بيتش مع إطلالات على برج العرب الشهير، في حين يقام الجري المعتدل بطول 5 كيلومترات حول بحيرة البرج في داون تاون دبي.



ويتوفر للذين لا يمكنهم الانضمام إلى أي من الجولات المصحوبة بمرشدين أو المبتدئين في رحلة لياقتهم البدنية، إمكانية اختيار القيام بمهمة مثيرة على غرار "البحث عن الكنز" لمسافة 3 كيلومترات في منطقة خور دبي من خلال إكمال جولة ذاتية التوجيه مع لعبة Questo لاستكشاف المدينة عى الهاتف المحمول. يتيح هذا الخيار للعدائين اللعب والتعرف في الوقت ذاته على الأماكن التي يمرون بها. ويتوفر التطبيق مجانًا على الهواتف الذكية العاملة بنظام هواتف Android وiOS ويمكن تنزيله مجاناً.



واتخذت "المغامرات العربية" وشركاؤها عدة تدابير لضمان سلامة وصحة المشاركين في الجولات، حيث سيخضع جميع العدائين لفحص درجة الحرارة قبل بدء الأنشطة وسيُطلب منهم الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم في جميع الأوقات. يعد ارتداء الأقنعة إلزامياً أثناء ممارسة الأنشطة الخفيفة والمعتدلة، ولكن يمكن خفضها أو إزالتها أثناء ممارسة الجري. ولن تتجاوز أعداد المشاركين في المجموعات الخمسة أشخاص.

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