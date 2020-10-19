رسالة عاطفية من مارادونا إلى دونا توتا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ارتبط الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، كثيراً بوالدته دونا توتا، وكان يهتم دائماً بتسليط الضوء عليها في جميع الأوقات، ووضعها في مكانة متميزة في حياته.

وتحدث مارادونا كثيراً على الدور الذي لعبته والدته ليحقق كل أحلامه رغم وفاتها منذ سنوات طويلة. وفي ذكرى ميلادها، لم ينسها أيضاً، ووجه إليها رسالة عاطفية عبر حسابه الشخصي في "انستغرام"، ونشر معها صورة خاصة تجمعه بوالدته وضعها في مكاناً مميزاً في منزله.

وقال مارادونا: "يوم سعيد يا أمي، أحبك، أفتقدك، أتمنى مخلصاً لجميع الأمهات يوماً سعيداً".

وتفاعلت الجماهير المحبة للأسطورة الأرجنتينية مع تلك الرسالة، وتركوا مئات الرسائل والتعليقات على المنشور.

والجدير بالذكر أن الاسم الحقيقي لوالدة دييغو، هو دلما سلفادورا فرانكو، وتوفيت عن عمر يناهز 81 عاماً في عام 2011، وفي ذلك الوقت، كان مارادونا مدرباً لنادي الوصل، ولم يكن يعلم أن دونا توتا، ليست بخير، وعاد على وجه السرعة إلى الأرجنتين لوداعها.

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