10 مدن التحدي التنظيمي الأكبر لكأس آسيا 2023

المصدر: دبي – البيان الرياضي

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، اجتماعها الأول في مدينة داليان بإقليم لياونينغ، وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في رسالة فيديو موجهة للاجتماع: "المرة السابقة التي استضافت فيها الصين كأس آسيا كانت عام 2004، وأقيمت البطولة في 4 مدن، وتنافس 16 منتخباً في 32 مباراة، وبالتأكيد ستختلف عن النسخة المقبلة، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخباً، وتتنافس في 51 مباراة".

وأضاف: "ما يزيد من التحدي أيضاً، هو أن هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي ستقام في 10 مدن مختلفة، ولهذا يمكن أن نتوقع أن تكون نسخة كأس آسيا 2023، الأكثر تطلباً من ناحية الاحتياجات التنظيمية، وباسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أتمنى للجنة المحلية المنظمة كل التوفيق والنجاح في تأدية مهامها، حيث يجب أن نلتزم معاً بتنظيم بطولة لا تنسى تضع الأساس لإقامة النسخ المستقبلية من كأس آسيا".

وفي المقابل، قال دو زهاوكاي المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة ونائب وزير الإدارة العامة للرياضة في الصين وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "منذ انطلاق استعداداتنا في يناير 2020، ومن خلال توجيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجحنا في تحقيق تقدم كبير رغم جائحة فيروس كورونا، وتم اعتماد تصميم 9 ملاعب من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة".

وأردف بالقول: "كأس آسيا تعتبر الحدث الكروي الأهم في القارة، ولها تأثير كبير يمكن أن يعزز اهتمام الشباب بلعبة كرة القدم، مما يزيد عدد الشباب الذين يمارسون اللعبة في الصين، وخلال المرحلة المقبلة ستقوم اللجنة المحلية المنظمة، بإيجاد المزيد من الفرص للشباب ليكونوا على تواصل مع البطولة في المدن المضيفة، وذلك من خلال القنوات والفعاليات المختلفة".

وكانت الصين حصلت على شرف استضافة كأس آسيا 2023، خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد في باريس يوم 4 يونيو 2019، ومنذ ذلك الوقت قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، باعتماد 10 مدن مضيفة للبطولة، وهي بكين، تيانجين، شنغهاي، تشونغكينغ، تشينغدو، جيان، داليان، كينغداو، جيامن وسوجو.

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