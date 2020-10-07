(فيديو) للمرة الثانية.. غوكوفيتش يضرب حكم الخط

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة جديدة، اصطدمت كرة أرسلها نجم التنس الصربي، نوفاك غوكوفيتش، بمراقب الخط، بعد شهر من واقعة ضربه الكرة بإحدى مراقبات الخط في بطولة أمريكا المفتوحة الشهيرة.

وخلال مواجهة الدور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة، أول الاثنين، للمصنف أولا عالميا (غوكوفيتش) أمام الروسي كارين خاتشانوف، التي انتهت بفوز غوكوفيتش، أصاب البطل الصربي، عن غير قصد، حكم (مراقب) الخط بالكرة، أثناء محاولة صد إرسال خاشانوف، فارتدت الكرة من إطار مضربه وارتطمت بوجه حكم الخط المجاور.

كانت هذه هي الجولة الرابعة من إحدى البطولات الأربع الكبرى، وفي خضم مجموعة أولى صعبة لغوكوفيتش، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقال غوكوفيتش: "يا إلهي!، كان الأمر محرجا للغاية.. لقد حدث لي وللعديد من اللاعبين الآخرين خلال الخمسة عشر عاما الماضية.. لقد رأيت ذلك كثيرا عندما ترتد الكرة من الإطار، أو تصطدم بشخص ما في المدرجات، أو بحكم خط، نعم، لقد كان وضعا محرجا للغاية".

وعلى الفور اجتاحت "مشاعر الرعب" المتابعين للمباراة في جميع أنحاء العالم، حيث عادت الحادثة لتذكر بالحادث الأليم الذي أصاب مراقبة الخط خلال مباراة غوكوفيتش ضمن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز" قبل شهر، عندما تم استبعاد غوكوفيتش من الدور الرابع، بسبب ضربه الكرة وإصابة المراقبة، لورا كلارك، خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينو بوستا.

لكن هذه المرة، ولحسن الحظ، لم يكن الأمر مشكلة، كون الضربة أتت أثناء صد الكرة.

وذهب الصربي على الفور للتأكد من سلامة الحكم مراقب الخط والاطمئنان عليه، الذي بدا على الفور أنه بخير ولا يعاني أي نوع من الإصابات، وفق قناة "روسيا اليوم".

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