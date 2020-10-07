طائرة ميسي الخاصة في خدمة منتخب الأرجنتين

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة الإسباني، على زملائه في منتخب الأرجنتين إمكانية استخدام طائرته الخاصة البالغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني للتنقل بها في فترة التوقف الدولية.

ويطير منتخب الأرجنتين لملاقاة منتخبي بوليفيا والإكوادور، وذلك في الثامن والثالث عشر من أكتوبر الجاري على الترتيب، في إطار أول جولتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عرض ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات- الرقم الأعلى من نوعه للاعب كرة في العالم- استخدام طائرته الخاصة على نجوم الأرجنتين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية في الوقت الحالي، لمساعدتهم على التنقل بأمان، في ظل انتشار الفيروس القاتل.

ولحق بميسي في ركوب الطائرة زملاؤه باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس أكونا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي.

وسيلحق النجوم الخمسة أيضا بالبرغوث في رحلة عودته على متن طائرته إلى إسبانيا، في محاولة لتقليل اختلاطهم بالجمهور في المطارات.

وبدأ ليونيل ميسي، 33 عاما، في استخدام طائرته الخاصة من طراز «جالفستريك في» في العام 2018، وكان قد استأجرها من شركة أرجنتينية في عدد من المناسبات في الأعوام القليلة الماضية، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وكانت الطائرة ذاتها قد اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري في العاصمة البلجيكية بروكسل بسبب عطل فني في أوائل العام الحالي.

وتشتمل الطائرة على مطبخين، وحمامين، وعدد وافر من المقاعد التي تتسع لـ 16 شخصا، بحسب (آس) الاسبانية.

ويمكن طي المقاعد في الطائرة، وتحويلها إلى 8 أسرة، ولذا يستطيع اللاعبون الحصول على بعض الراحة في رحلاتهم الجوية الطويلة إلى أمريكا اللاتينية.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي طبع أسماء أفراد أسرته على الطائرة، حيث تُوجد أسماء زوجته أنتونيلا، وأطفاله الثلاثة تياجو وكيرو، وماتيو، فيما يظهر رقم القميص 10 الذي يرتديه النجم الأرجنتيني في برشلونة مطبوعا على ذيل الطائرة.

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