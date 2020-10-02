عودة إطلاق بطولات الفئات العمرية تحت مسمى كأس آسيا

مع التطور المتصاعد في قيمة وأهمية بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن الاتحاد عن إعادة هيكلة بطولات الفئات العمرية لتحمل مسمى كأس آسيا اعتباراً من عام 2021.

كما تقرر أن تحمل بطولات آسيا لكرة الصالات، والسيدات لكرة الصالات، والشباب تحت 20 عاماً للصالات، والكرة الشاطئية، مسمى كأس آسيا، وذلك بعد قرار المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المصادقة على القرار المتخذ من لجنة التسويق في الاتحاد.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نحن نؤمن أن هذه التغييرات تعكس المكانة الجديدة لهذه البطولات، مما ينعكس على تعزيز القيمة التجارية لمسابقاتنا، وسيكون هناك فوائد كبير للاتحاد الآسيوي وللاتحادات الوطنية".

وأضاف: "لن يقتصر التغيير على المسمى فقط، لأننا ضمن إطار الرؤية والمهمة، سوف نواصل العمل على تطوير جميع مسابقاتنا والاستثمار فيها، من أجل توفير أفضل منصة للمواهب الآسيوية على كافة المستويات في السنوات المقبلة".

وستكون أولى المسابقات التي تحمل المسمى الجديد تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2022، وتصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2022.

وحصلت منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الشمالية على بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2022، بعد حصولها على المركز الثلاثة الأولى في بطولة آسيا تحت 19 عاماً 2019 في تايلاند.

كما حصلت اليابان وكوريا الشمالية والصين على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2022، بعدما حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2019 في تايلاند.

وتم تحديد الدول المضيفة للدور الأول من تصفيات البطولتين، لتستضيف أستراليا ومنغوليا وميانمار وطاجيكستان مجموعاتها في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، وتصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً.

وفي بقية مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، تستضيف المباريات كل من بنغلادش والأردن وقرغيزستان وفيتنام، في حين تستضيف بقية مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً كل من الصين والصين تايبيه ولاوس وسنغافورة.

ويشار إلى أن التغيير الجديد يقتصر على بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي كانت مقررة اعتباراً من عام 2021، ولن يكون له تأثير على بطولات الفئات العمرية التي تم تأجيلها من عام 2020.

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