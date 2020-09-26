شباب الأهلي يودع دوري أبطال آسيا بركلات "الحظ" الترجيحية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي، بخسارته من الأهلي السعودي، 3-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي لجأ إليها الفريقين بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما في دور الـ16، بالتعادل 1-1، وينتظر الأهلي السعودي قرعة دور الثمانية المقررة الاثنين، لتحديد طرف مواجهته في دور الثمانية.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق عزيز غاييف في الدقيقة 28، وتعادل الأهلي جدة بركلة جزاء سددها عمر السومة في الدقيقة 54، وسدد ركلات الأهلي السعودي بنجاح كل من حسين عبد الغني، لوكاس ليما، عبد الرحمن غريب ومعتز هوساوي، وأضاع عمر السومة، وسدد بنجاح لشباب الأهلي يوسف جابر، عزيز جاييف وسعيد أحمد، وأضاع احمد خليل وعبد الله النقبي الذي سددها عالية خارج المرمى.

فرض شباب الأهلي إيقاعه على الشوط الأول، رغم البداية القوية لأهلي جدة، وتسجيله هدفاً في الدقيقة 4، عن طريق سلمان المؤشر، وألغاه الحكم بداعي التسلل، وهي الفرصة الوحيدة التي اتيحت للفريق السعودي طوال النصف الأول من المباراة.

وسدد عزيز غاييف، تسديدتين قويتين في الدقيقتين 26 و27، وتصدى لهما باقتدار محمد العويس حارس الأهلي جدة، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً امام التسديدة الثالثة من نفس اللاعب في الدقيقة 28، بعدما اصطدمت تسديدته بجسد المدافع عبد الباسط هندي، وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأهلي جدة، بعد عرقلة لاعبه المؤشر داخل منطقة الجزاء، وسددها عمر السومة معلناً هدف التعادل للفريق السعودي في الدقيقة 54، ولم تشهد الدقائق التالية أي أهداف جديدة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وكذلك انتهى الوقت الإضافي بالنتيجة نفسها، لتحسم ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بطاقة الصعود إلى دور الثمانية.

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