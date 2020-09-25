شاهد.. ببغاء يقتحم تدريبات منتخب سيدات البرازيل لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطر المنتخب البرازيلي لكرة القدم للسيدات لإيقاف التدريب بعد هبوط ببغاء على رأس أحدى اللاعبات.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو للحظة المرحة بعد أن شاركته المدافعة البرازيلية برونا بينيتس على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن رؤية الببغاء جالسًا على رأس بينيتس في مقطع الفيديو، ليتم جذب الطائر بعيدًا بمساعدة كرة قدم من قبل المدرب المساعد.

في منشورها، اختارت بينيتس استخدام الحادث لنشر الوعي حول فقدان النباتات والحيوانات بيئتها بسبب حرائق الغابات المستعرة في الأراضي الرطبة في بانتانال وغابات الأمازون المطيرة.

وقالت "آلاف الحيوانات تفقد حياتها بسبب الحرائق وإذا استمر هذا الأمر، فإن المشاهد (النادرة) مثل تلك التي تشاهدها في هذا الفيديو، ستصبح من المستحيل رؤيتها. دعونا نكون على علم! دعونا نعتني بأهم ما لدينا، وهو الطبيعة"، وفق ما نقلت "يورونيوز".

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