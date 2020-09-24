العين يودع آسيا بفوز معنوي على النصر السعودي

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

حقق العين فوز معنوي على النصر السعودي، 1-0 مساء اليوم لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل المهاجم التوغولى لابا كودجو، هدف العين الوحيد بعد أن اصطدمت به كرة حاول مدافع النصر ابعادها من منطقة مرماه (ق 19)، وبفوزه الوحيد في المسابقة الآسيوية

رفع العين رصيده إلى (5 نقاط )، حيث سبق وأن تعادل في مباراتين وخسر ثلاث ليبقى في المركز الأخير للمجموعة خلف سابهان أصفاهان الإيراني، صاحب المركز الثالث برصيد (7 نقاط) بعد فوزه في المباراة الأخرى في نفس الأمسية، وعلى الرغم من خسارته حافظ النصر السعودي على صدارته للمجموعة برصيد (11 نقطة).

وهذا هو الفوز الأول للعين بعد 13 مباراة متتالية بالبطولة الآسيوية دون أي انتصار كأطول فترة يقضيها الفريق البنفسجي بدون فوز في تاريخه بالمسابقة القارية البارزة، وهو أيضا الفوز الأول للعين على فريق سعودي منذ عامين عندما فاز على الهلال السعودي بهدفين لهدف على ملعب استاد هزاع بن زايد 2018.

وأتاح المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، الفرصة لعدد من لاعبي الفريق البدلاء للمشاركة في المباراة بقصد تجهيزهم للاستحقاقات المحلية المقبلة، وينتظر أن يعود العين إلى الدولة خلال الساعات المقبلة ليواصل تحضيراته الميدانية استعدادا للموسم الكروي الجديد والذي يستهله في الثاني من أكتوبر المقبل بلقاء خورفكان، بمسابقة كاس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

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