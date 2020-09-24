أندية الساحل الشرقي تبارك للسعودية يومها الوطني

المصدر: كلباء – محمد فضل

تقدمت إدارات اندية الساحل الشرقي " كلباء ، خورفكان ، الفجيرة ، دبا الحصن ، العروبة ، ودبا الفجيرة " بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90 .

واقام نادي اتحاد كلباء احتفالية خاصة بهذه المناسبة بحضور لاعبي الفريق الأول وقيادة شركة كرة القدم برئاسة علي حسين كانو إلى جانب الدكتور خالد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والشركة وارتدى لاعبو الفريق الأول بنادي كلباء علم السعودية مسدين التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً .

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