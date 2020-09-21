العين يواصل صيامه الآسيوي ويكتفى بالتعادل أمام سابهان

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

واصل العين صيامه عن تسجيل أي انتصار للمباراة 13 على التوالي بدوري أبطال آسيا بعد تعادله سلبيا مع سابهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا في مرحلة المجموعات.

وبقي الفريق البنفسجي في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، قبل الجولة الأخيرة من هذه المرحلة والتي يواجه فيها فريق النصر السعودي يوم الخميس المقبل.

وعلى الرغم من بدايته القوية واهداره لأول فرصة في المباراة بالدقائق الأولى إلا أن العين تراجع بطريقة غير مبررة وبدا كأنه مقتنعا بالتعادل حيث انعدمت محاولاته الهجومية باستثناء المجهودات الفردية المتفرقة للتوغولى لابا كودجو الذي كان وحيدا في المقدمة ونجح في الوصول للمرمى بهدف رأسي ألغاه الحكم بحجة التسلل (ق 70)، غير أنه افتقد لصانع اللعب وهو الأمر الذي سهل كثير من مهمة الدفاع الإيراني في إبعاد الخطورة عن مرماه.

فيما لم تشفع التبديلات الهجومية التي قام بها مدرب العين بيدرو إيمانويل في الشوط الثاني بالدفع بكل من جمال معروف وفهد حديد، ومحمد خلفان في تغيير الأمور لمصلحة فريقه، حتى نهاية المباراة بالتعادل من دون أهداف.

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