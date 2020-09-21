فوز تاريخي للشارقة في دوري أبطال آسيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

حقق الشارقة فوزاً تاريخياً في دوري أبطال آسيا باكتساحه للتعاون السعودي 6-0 في ختام الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة ليقفز للمركز الثاني لمجموعته برصيد 7 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن بيرسيبليوس الإيراني وتراجع التعاون صاحب الـ 6 نقاط للمركز الرابع ليقوي الشارقة حظوظه في التأهل في مباراة الجولة الأخيرة الخميس المقبل أمام بيرسيبليوس.

وقدم الشارقة مستوى مبهاراً منذ انطلاقة المباراة وبسط سيطرته تماماً، وضاعت له أول فرصتين من كورنادو وخالد باوزير وانتظر الشارقة حتى الدقيقة الأخيرة للشوط الأول ليفتتح له التسجيل سيف راشد من برأسية من عكسية ايغور كورنادو انتهى عليها الشوط.

وشهد الشوط الثاني مهرجاناً للأهداف بدأه البرازيلي ويلتون سواريز "ق 49" وتبعه البديل محمد عبد الباسط الذي أضاف الهدف الثالث من أول لمسة بعد دخوله بدلاً عن سيف راشد المصاب "ق 52" وعاد ويلتون سواريز ليضيف الهدفين الرابع والخامس "ق 57" و"61" ليحقق "الهاتريك" الشخصي خلال 12 دقيقة فقط، ولم ينتظر كايو لوكاس كثيراً ليضيف الهدف السادس "ق 68".

وبدأ الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت: عادل الحوسني- شاهين عبد الرحمن- سالم سلطان- علي الظنحاني- خالد الظنحاني- سيف راشد- خالد باوزير- شوكوروف- كايو لوكاس- ايغور كورنادو- ويلتون سواريز.

وكان الدحيل القطري فاز على بيرسيبوليس الايراني 1-0 في المباراة الأولى للمجموعة الثالثة ليصل إلى 9 نقاط ضمن بها صدارة المجموعة وبقي الفريق الايراني عند 7 نقاط نفس رصيد الشارقة.

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