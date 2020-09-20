شباب الأهلي يتعادل مع باختاكور ويبقي على حظوظه الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبقى شباب الأهلي على حظوظه قائمة في الوصول إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد تعادله السلبي مع باختاكور الأوزبكي مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للبطولة الآسيوية.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط وبقي في المركز الثالث، فيما حافظ باختاكور على المركز الثاني بعد وصوله إلى 8 نقاط، في الوقت الذي حصل فيه الهلال السعودي، على بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، بوصوله 11 نقطة، معززاً صدارته لترتيب المجموعة، بعد تعادله السلبي مع شاهر خودرو الإيراني، والذي حصل على نقطته الأولى، بعدما ودع المنافسة على التأهل.

مالت السيطرة لصالح باختاكور في الشوط الأول، مستفيداً من تراجع شباب الأهلي الدفاعي من منتصف ملعبه، إلا أنه لم يشكل أي خطورة حتى الدقيقة 26، عندما سدد دراجان تشيران، كرة قوية ارتطمت بقدم المدافع، وكادت أن تخدع ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، والذي تألق في تحويلها إلى ركلة ركنية قبل أن تسقط خلفه في الشباك.

وتواصل ضغط باختاكور، مع غياب كامل لهجوم شباب الأهلي، ويعاود ماجد ناصر التألق، عندما تصدى لتسديدة وتمكن ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، من التصدي في الدقيقة 39، لتسديدة صابرخدجيف من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن ينتهي الشوط الأول بدون أي فرصة حقيقية للتسجيل من شباب الأهلي، قبل أن تتصدى عارضة باختاكور لركلة حرة مباشرة سددها قوية أحمد خليل في الدقيقة 45، واخترق أيجور سيرجييف، وسدد كرة قوية في الشباك الخارجية، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

واستمر شباب الأهلي في اللعب بأسلوبه الدفاعي في الشوط الثاني، وأنقذ ماجد ناصر مرماه من انفراد ايجور لاعب باختاكور في الدقيقة 52، ولعب أحمد العطاس كرة ذكية في الدقيقة 64، حاول بها خداع حارس باختاكور، والذي نجح في إنقاذ مرماه في الوقت المناسب.

وأخطأ مدافع باختاكور جافوخير سيديكوف في إبعاد ركلة ركنية في الدقيقة 70، لتتحول الكرة وترتطم بالقائم، ونجح دفاع الفريق الأوزبكي في إبعاد الكرة وإنهاء خطورتها، وكرر ماجد ناصر، إنقاذ مرماه من العديد من فرص التسجيل السهلة للفريق الأوزبكي في الوقت القاتل، ليحصل شباب الأهلي على نقطة، ويؤجل حسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى الجولة الأخيرة.

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