الهلال ينتزع نقطة الدور الثاني من شاهرخودرو

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

انتزع الهلال السعودي بطاقة الترقي للدور الثاني عن المجموعة الثانية لدوري ابطال اسيا بتعادله اليوم مع فريق شاهر خودرو الإيراني بنتيجة ( 0 - 0 ) مع مواصلته تصدره لمجموعته برصيد 11 نقطة قاهراً فيروس كورونا والظروف القاهرة التي مرت به في هذه البطولة، ليترك الصراع على البطاقة الثانية بين شباب الأهلي(6 نقاط) وباختاكور الاوزبكي (7 نقاط)

وكان الهلال السعودي خاض مباراة اليوم امام شاهر خودرو الايراني الاحد، بعد رفض الاتحاد الاسيوي لكرة القدم طلبه تأجيل المواجهة لإصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميز ولاعب وسطه الايطالي سيباستيان جوفينكو.

وطالب الهلال السبت الاتحاد القاري تأجيل مباراته ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية، بعد اكتشاف 10 حالات جديدة لفيروس كورونا في صفوفه، لكن الاتحاد الاسيوي رفض طلبه.

وأوضح النادي السعودي على حسابه في تويتر السبت أن "الفحوصات التي أجرتها بعثته السبت كشفت إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج و(الفرنسي) بافيتيمبي غوميس"، وستة أعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، موضحا "ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى خمسة عشر لاعبا".

وكان الهلال أعلن على عدة دفعات منذ السبت الماضي إصابة محمد البريك (ظهير)، سلمان الفرج (لاعب الوسط قائد الفريق)، حمد العبدان (لاعب وسط)، نواف العابد (لاعب وسط)، عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي ومحمد الواكد (حراس مرمى)، عبدالله الحافظ (مدافع)، ياسر الشهراني (ظهير)، غوميس (مهاجم)، جوفينكو (لاعب وسط هجومي)، سالم الدوسري (لاعب سط هجومي)، صالح الشهري (مهاجم)، علي آل بليهي (مدافع) ومتعب الفرج (مدافع)، بالاضافة إلى عدة اداريين بينهم سعود كريري (اداري الفريق)، ليصل اجمالي الاصابات الى 24 حالة.

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