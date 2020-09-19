«الأبيض» في المركز 71 بتصنيف «فيفا»

المصدر: (برلين - د ب أ)

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة تصنيف المنتخبات الأخير الذي أصدره «فيفا» برصيد 1773 نقطة وهو أول تصنيف يصدره الاتحاد الدولي في زمن «كورونا»، وحافظ منتخبنا الوطني «الأبيض» على المركز 71 برصيد 1334 نقطة، فيما صعد المنتخب السعودي للمركز 66 برصيد 1351 نقطة، واستمر المنتخب الياباني في صدارة التصنيف الآسيوي في المركز 28.

وفي الترتيب العام جاء منتخب فرنسا ثانياً ثم البرازيل وانجلترا والبرتغال، وحافظ المنتخب السنغالي على الصدارة الأفريقية محتلاً المركز 20، فيما صعد المنتخب التونسي للمركز 26 متصدراً المنتخبات العربية.

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