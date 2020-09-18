رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة يعزي بوفاة اللاعب اللبناني عطوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حزنه العميق لوفاة نجم الكرة اللبنانية محمد عطوي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مؤسف.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "إنه خبر محزن، ليس فقط لمحبي محمد عطوي، وإنما لعموم الأسرة الكروية في قارة آسيا، لقد ترك المرحوم بصمات متميزة على ساحة الكرة اللبنانية، وحقق نجاحات لافتة مع نادي الانصار، ونجح بتمثيل منتخب بلاده بكفاءة واقتدار في عدة المناسبات".

وتوجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الراحل وأسرة كرة القدم اللبنانية، داعياً الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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