الهلال يتعادل مع باختاكور ويقترب من الترقي للدور الثاني

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

تقاسم فريقا الهلال السعودي و باختاكور الأوزبكي نقاط مباراتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية، في الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا، اثر تعادلهما ( 0 - 0 ) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ليقترب الهلال بنسبة كبيرة من ترقيه للمرحلة الثانية برصيد 10 نقاط فيما ارتفع باختاكور الأوزبكي برصيده إلى 7 نقاط .

وكان الهلال السعودي يحتاج إلى الفوز اليوم لكي يضمن تأهله رسمياً للدور ثمن النهائي بعد أيام من تحقيقه فوزاً صعباً في مباراة الذهاب على باختاكور الأوزبكي التي أقيمت الاثنين الماضي بنتيجة 2-1 ليتصدر المجموعة.

وعاني الهلال اليوم من فقدانه 10 لاعبين من عناصره الأساسية من ضمنهم حارس المرمي البديل بسب اصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19

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