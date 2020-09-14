الهلال السعودي يقهر كورونا ويتصدر مجموعته على حساب باختاكور

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

نجح فريق الهلال السعودي في قهر إصابات كورونا التي تعرض لها 7 من نجومه قبل مواجهات مساء الاثنين، أمام باختاكور الأوزبكي، والفوز عليه بنتيجة ( 2-1 ) ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

وأنهى الهلال السعودي الشوط الأول متقدماً بهدف سيباستيان جيوفينكو، وعادل باختاكور النتيجة في الدقيقة 70 بواسطة إرين ديرديوك، ليضيف الهلال هدفه الثاني في الزمن بدل الضائع (97) بواسطة هتان سلطان باهبري.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0.

وجاءت نتيجة آخر مواجهتين بينهما في البطولة عام 2016 بالتعادل بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب، والفوز الكبير للهلال في الإياب برباعية مقابل هدف.

وكان فريق الهلال السعودي توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وعاني "الزعيم" من أزمة جائحة كورونا، حيث يعاني 7 من لاعبي الفريق من الإصابة بكوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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