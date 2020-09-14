الأهلي السعودي أول المتأهلين إلى الدور الثاني في أبطال آسيا

المصدر: أ ف ب

بات أهلي جدة السعودي أول المتأهلين إلى الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم عقب فوزه الصعب على الشرطة العراقي 1-صفر الاثنين على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل الألماني ماركو مارين الهدف الوحيد في الدقيقة 87.

وهو الفوز الثاني للأهلي في دور المجموعات فعزز موقعه في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط عن الشرطة واستقلال طهران الإيراني، علما بأن المجموعة باتت تضم ثلاث فرق بعد إلغاء نتائج الوحدة الإماراتي الذي انسحب من البطولة بعدم قدرته على السفر الى الدوحة بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا.

ووُضع نادي الوحدة تحت الحجر، حيث تقدم والاتحاد الإماراتي بطلب لتأجيل المباريات، ولكن نتيجة لاستكمال الاستعدادات ووصول الفرق الأخرى، لم يكن من الممكن تحقيق ذلك.

وخاض الوحدة مباراتين قبل توقف المنافسات في شباط/فبراير الماضي، فتعادل مع الأهلي السعودي 1-1، وفاز على الشرطة العراقي 1-صفر.

وضمن الأهلي إحدى بطاقتي الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المتبقيتين وبات بحاجة إلى الفوز في إحداهما من أجل ضمان صدارة المجموعة.

ويلتقي الأهلي مع الشرطة في الجولة الرابعة الخميس، فيما يلعب الأخير مباراته الرابعة الاخيرة الاثنين المقبل ضد استقلال طهران ضمن الجولة الخامسة، على أن يختم الأهلي والاستقلال دور المجموعات بلقائهما في 23 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة الاخيرة.

وكاد الشرطة يفتتح التسجيل مبكرا عبر رأسية لكرار عامر بيد أن الحارس محمد العويس أبعدها بصعوبة إلى ركنية (6).

وكاد اللاعب نفسه يفعلها بتسديدة ارتدت من العويس قبل أن يتابعها بجوار القائم (35).

وتلقى الشرطة ضربة موجعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بطرد لاعبه علاء مهاوي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم النقص العددي كاد الشرطة أن يترجم أفضليته الفنية بهدف لولا العارضة التي تصدت لرأسية سعد ناطق قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (57).

وعلى عكس مجريات اللعب، ومن هجمة منسقة تلقى مارين كرة داخل المنطقة لعبها على يسار الحارس أحمد باسل (87).

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