شباب الأهلي يهزم شاهر خودرو ويضع أول 3 نقاط في خزائنه الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وضع شباب الأهلي، أول 3 نقاط في رصيده بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على فريق شاهر خودرو الإيراني بهدف وحيد سجله حارب سهيل في الدقيقة 75 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الثالثة.

وحافظ "فرسان دبي" على المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، فيما بقي رصيد شاهر خودرو بدون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة في البطولة، مع العلم أن الفريقين سيلتقيان الخميس المقبل، في الجولة الرابعة من البطولة.

ظهر شباب الأهلي بالمستوى الأفضل أغلب فترات المباراة، بعدما مالت الأفضلية تماماً لمصلحته طوال الشوط الأول، ولم يشكل شاهر خودرو أي خطورة تذكر على مرمى ماجد ناصر، فيما تصدى حارس الفريق الإيراني بكفاءة عالية لتسديدتي أحمد خليل وعبد الله النقبي في الدقيقتين 7 و11، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وتكافئ أداء الفريقين في الشوط الثاني، إلا أن هجمات شباب الأهلي المرتدة شكلت خطورة كبيرة على الفريق الإيراني، ونجح البديل حارب سهيل في الدقيقة 75، من التسجيل لـ"فرسان دبي"، من مجهود فردي جميل، وانطلاق من وسط الملعب لينفرد بالحارس الإيراني، ويضعها في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، تصدت عارضة مرمى شباب الأهلي، لرأسية محمد غازي لاعب شاهر خودرو، لتنتهي المباراة لمصلحة "فرسان دبي"، ويحصل الفريق على أول 3 نقاط في مشواره الآسيوي هذا العام.

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