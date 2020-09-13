إعلان التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2019

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

قبل يوم واحد على استئناف منافسات دوري أبطال آسيا 2020، كشف الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية في النسخة الماضية عام 2019، وذلك بحسب تصويت الجمهور، وبحسب إحصائيات شركة أوبتا المتخصصة في التحليل الرقمي للمباريات.

وفرض نادي الهلال السعودي الفائز بلقب البطولة حضوره القوي في هذه التشكيلة المثالية، وذلك من خلال تواجد خمسة لاعبين في التشكيلة التي اختارتها الجماهير، في حين تواجد ثلاثة لاعبين من الفريق في تشكيلة أوبتا.

ويبرز في التشكيلة المثالية تواجد ثلاثي الهلال علي البليهي ويحيى الشهراني والمهاجم بافيتمبي غوميز ضمن خيارات الجمهور وإحصائيات أوبتا، وكذلك نجم النصر السعودي جوليانو ولاعب الوحدة الإماراتي ليوناردو وهداف الأهلي السعودي عمر السومة.

وفيما يلي التشكيلة المثالية بحسب تصويت الجمهور، وبحسب إحصائيات أوبتا.

حراسة المرمى

خيار الجمهور: عبدالله المعيوف

عبدالله المعيوف - الهلال

- 14 مباراة، استقبلت شباكه 14 هدفاً

- حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات (المركز الأول بالتشارك بين حراس المرمى)

- نسبة التصدي: 70.8%

حصل عبدالله المعيوف على أغلبية أصوات المشاركين في التصويت، حيث تفوق بفارق كبير أمام شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز.

خيار أوبتا: شوساكو نيشيكاوا (أوراوا ريد دايموندز)

خط الدفاع:

الظهير الأيمن

خيار الجمهور: محمد برغش - الوحدة

- سجل 3 أهداف

- معدل تحويله للتسديدات 75% (المركز الأول بين المدافعين)

- نسبة التدخلات الناجحة 73%

نجح محمد برغش نجم نادي الوحدة الإماراتي في الحصول على نسبة 62% من أصوات المشاركين في التصويت، متقدماً أمام لاعب الهلال محمد البريك (37%).

خيار أوبتا: دايكي هوشيوكا (أوراوا ريد دايموندز)

قلب الدفاع

خيار الجمهور: علي البليهي - الهلال

- 608 تمريرة ناجحة (المركز الثاني بين المدافعين)

- نسبة دقة التمرير 89.6%

- سجل هدفين

حصد علي البليهي لاعب نادي الهلال على أعلى الأصوات في مركز قلب الدفاع، وانضم له في التشكيلة لاعب نادي السد القطري طارق سلمان الذي حصل على المركز، حيث تقدم اللاعبان على زياد الصحفي (الاتحاد) وبارك جي-سوو (غوانغزهو ايفرغراند) وتومواكي ماكينو (أوروا ريدز) وهياياتو اراكي (سانفريس هيروشيما).

خيار أوبتا: علي البليهي (الهلال)، بارك جي-سوو (غوانغزهو ايفرغراند)

الظهير الأيسر

خيار الجمهور: ياسر الشهراني - الهلال

- 901 لمس للكرة (المركز الأول بين المدافعين)

- 255 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس (المركز الأول بين المدافعين)

- 85 عملية استرداد ناجحة للكرة (المركز الأول بين المدافعين)

لاعب آخر من الهلال نجح في الحصول على أعلى الأصوات، وهو ياسر الشهراني الذي نال أغلبية الأصوات في مركز الظهير الأيسر، حيث تقدم أمام عبدالكريم حسن لاعب السد الذي جاء في المركز الثاني.

خيار أوبتا: ياسر الشهراني (الهلال)

خط الوسط

خيار الجمهور: سالم الدوسري (الهلال)

- سجل 3 أهداف، قدم 3 تمريرات حاسمة

- 27 تسديدة (المركز الأول بين لاعبي خط وسط)

- 15 تسديدة على المرمى (المركز الأول بالتشارك بين لاعبي خط وسط)

حجز سالم الدوسري مكانه في التشكيلة المثالية للجمهور بعدما حصل على أعلى الأصوات بين لاعبي خط الوسط المرشحين في التصويت، كما ضمت تشكيلة خيار الجمهور كل من البرازيلي جوليانو لاعب النصر السعودي، والبرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة الإماراتي.

خيار أوبتا: ليوناردو (الوحدة)، جوليانو (النصر)، أوسكار (شنغهاي اي آي بي جي)

الهجوم

خيار الجمهور: بافيتمبي غوميز - الهلال

- سجل 11 هدفاً (المركز الأول بين المهاجمين)

- 19 تسديدة نحو الهدف (المركز الأول بين المهاجمين)

- معدل المراوغات الناجحة 63%

حصل لاعب الهلال بافيتمبي غوميز هداف البطولة والفائز بجائزة أفضل لاعب على النسبة الأعلى من تصويت الجمهور، ليحجز مكانه في التشكيلة المثالية إلى جانب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي ولاعب آخر من الهلال هو سيباستيان جيوفينكو.

خيار أوبتا: بافيتمبي غوميز (الهلال)، شينزو كوروكي (أوراوا ريد دايموندز)، عمر السوما (الأهلي السعودي)

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