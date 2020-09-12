الاتحاد الآسيوي رسميا: 7 حالات كورونا إيجابية في دوري الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، عن وجود 7 حالات إيجابية لفيروس كورونا بين أعضاء الـ 15 فريق المشاركين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان أصدره مساء اليوم السبت، أنه قام بالتنسيق مع الجهات الصحية للدولة المستضيفة لدوري أبطال آسيا 2020، بإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في نسخة البطولة لمنطقة غرب القارة فور وصولهم لخوض التصفيات.

وأكمل البيان، أن نتائج الفحوصات أظهرت أن 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي، وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس.

وأكد الاتحاد أنه يتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.

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