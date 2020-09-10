رونالدو يطلب الزواج من جورجينا ويخطط لدخول الجامعة

المصدر: البيان الإلكتروني

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظات سعيدة بعد إحرازه أول أمس الهدف الدولي رقم 100 رفقة منتخب بلاده، إلى جانب طلبه مؤخرا الزواج من صديقته، جورجينا رودريجز، وفق تقارير صحفية عديدة.

موقع «فري نيوز» الأمريكي، نقلا عن El Mundo اليومية الإسبانية، ذكر أن مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، تقدم للفتاة خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه مؤخرا، وتقول الصحيفة إن جورجينا وافقت على الفور.

ولم يكن أفراد عائلة كريستيانو وجورجينا حاضرين في الحدث، لكن كريستيانو انتهز فرصة وجود أصدقائه ليعلن خطبته لجورجينا، بيد أن كليهما لا يخططان لحفل زفاف حاليا، كما لم يتم تحديد موعد الحدث بعد، بحسب (آس).

تلك الأخبار تسبقها شائعات تتحدث عن عزم النجم البرتغالي إعلان اعتزاله قريبا، بعد انتهاء عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وأنه يخطط لبناء منزل يستقر فيه بشكل دائم، رفقة زوجته المستقبلية، جورجينا.

ويخطط صاروخ ماديرا بعد الاعتزال، لتحقيق أهداف أخرى طالما حلم بها، منها استكمال دراسته، بعدما استهلكت مسيرته الكروية كل وقته سابقا منذ الطفولة، ويعتزم رونالدو أيضا أن يكمل بعد ذلك في التعليم الجامعي.

ولا تتوقف طموحات رونالدو عند ذلك، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، كان نجم يوفنتوس صرح من قبل أنه ينوي دخول عالم التمثيل بعد الاعتزال، وهي التصريحات التي ذكرها العام الماضي خلال مؤتمر صحفي أقيم في دبي.

ولم يفصح كريستيانو رونالدو (35 عاما)، الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، عن الموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم، بيد أنه يداوم على التمارين الرياضية، وأسلوب الحياة الصحي، الأمر الذي يجعله دائما في حالة بدنية ملائمة للاستمرار.

وكان رونالدو سجل، أول أمس الثلاثاء، هدفه المئة مع منتخب البرتغال، في مباراته خارج الديار أمام منتخب السويد، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لينضم إلى الإيراني علي دائي، وهما الوحيدان اللذان سجلا مئة هدف أو أكثر على المستوى الدولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

وساعد الحظ نجم البرتغال في أن يكون هدفه رقم 100 أيضا مميزا من حيث الأداء، إذ أحرز الهدف بالتخصص من كرة ثابتة، لتستقر داخل شباك الحارس السويدي، روبن أولسن، الذي –من جانبه- تصدى لعدة محاولات من رونالدو، بينما لم يرد كريتسيانو إهدار تلك الفرصة، التي حقق بها رقما قياسيا جديدا.

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