لفتة طيبة من جنش حارس الزمالك لمؤمن زكريا

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

في لفتة طيبة، ظهر محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى الزمالك المصري، مرتدياً قميصاً يحمل صورة لاعب الأهلي مؤمن زكريا، وذلك عقب المباراة التي فاز فيها الزمالك بهدف دون رد أمام طلائع الجيش، بالجولة الـ 25 من الدوري الممتاز. وأراد «جنش» توجيه رسالة دعم قوية لنجم الأهلي، الذي يمر بحالة صحية قاسية، أبعدته عن ممارسة كرة القدم، كونه يعاني من ضمور في العضلات، وقال حارس الزمالك عقب المباراة: «مؤمن زكريا أخ عزيز بالنسبة لي، وزاملته في الزمالك، وكان أقرب أصدقائي. أتمنى له الشفاء والعودة قريباً للمستطيل الأخضر، فهو أحد أقرب الشخصيات إلى قلبي».

في سياق مختلف، كان حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، ثاني ضحايا سوء النتائج، بعد استئناف الموسم الكروي، الذي توقف نحو خمسة أشهر بسبب جائحة «كورونا»، وتقدم صدقي باستقالته من منصبه، وتم فسخ العقد بينهما بالتراضي، بينه وبين رئيس النادي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق منذ استئناف الدوري المصري الممتاز، وهو نفس السبب الذي دفع مسؤولي النادي الإسماعيلي، لقبول استقالة المدرب الفرنسي ديديه غوميز، قبل نحو أسبوعين.

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