إصابة لاعبي مانشستر سيتي محرز ولابورت بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة.

وقال "لم تظهر اعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 ايلول/سبتمبر.

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