تعرف إلى أسعار الطائرات الخاصة لنجوم كرة عالميين

المصدر: البيان الإلكتروني

مثلما يعيشون في قصور فارهة وشقق فاخرة في أجمل الأماكن بالعالم، يمتلك مشاهير كرة القدم أجمل وأغلى الطائرات الخاصة، التي تنقلهم إلى أي مكان يرغبون.

ويحقق المشاهير من لاعبي كرة القدم عائدات بملايين الدولارات شهريا، سواء من رواتبهم في الأندية أو من خلال عقود الرعاية والدعاية من الشركات المختلفة، ورغم التكلفة الباهظة للطائرات الخاصة، سواء لامتلاكها أو للتشغيل، فإن نجوم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وبول بوغبا لديهم بالفعل طائرات خاصة، وتستعرض "آس" بعضا منها:

كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستينو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يمتلك طائرة خاصة من طراز «جلف ستريم G650»، والمؤهلة لاستيعاب ما يصل إلى 18 راكبًا.

جلف ستريم جي 650، طائرة أعمال أُنتجت العام 2008 بالولايات المتحدة الأمريكية، صممتها شركة جلف ستريم الفضائية، وكان أول طيران لها في 25 نوفمبر 2009.

ومازالت في الخدمة حتى الآن، في أبريل 2018 وصل عدد الطائرات التي تم صنعها من هذا الطراز 300 طائرة، سعر الطائرة الواحدة منها هو 68.15 مليون دولار أمريكي.

ليونيل ميسي

يمتلك نجم برشلونة الأول، ليونيل ميسي، طائرة خاصة من طراز «إمبراير ليجاسي 600»، والتي يبلغ ثمنها 25 مليون جنيه إسترليني، وهي مصممة لاستيعاب ما يصل إلى 14 راكبًا، وتأتي بضمان 10 سنوات أو 10000 ساعة طيران.

هي نفاثة أعمال مشتقة من إمبراير 145 إحدى طائرات سلسة إمبراير اي- غت النفاثة التجارية، أنتجت في 2012 بالبرازيل، من صناعة إمبراير، كان أول طيران لهذا الطراز في 31 مارس 2001، ودخلت الخدمة في 2013، وما زالت في الخدمة حتى الآن.

ديفيد بيكهام

النجم الإنجليزي الشهير، وأحد ملاك نادي ميامي الأمريكي، ديفيد بيكهام، يمتلك هو الآخر طائرة خاصة، من طراز «بومباردييه تشالنجر 350»، والتي يقدر ثمنها 19 مليون جنيه إسترليني.

«بومباردييه» هي الطائرة الخاصة الأكثر مبيعًا عالميا في السنوات العشر الماضية، وتزخر بأكبر كابينة بين الطائرات الخاصة، كما يمكن أن تجلس وتسترخي في أكبر مقصورة في فئتها.

تتميز طائرة لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، بديكورات رائعة وتصميم أنيق وتصميم أرضي مسطح، كما تتمتع بوصول آمن إلى الأمتعة في جميع الأوقات، فهي توفر أناقة عالية وراحة دون أي تنازلات.

بول بوغبا

أما نجم فريق مانشستر يونايتد، بول بوغبا، فيمتلك طائرة خاصة من طراز «جلف ستريم G280»، سعرها يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، وتزخر بكابينة قادرة على استيعاب 10 ركاب.

جلف ستريم G280،‏ هي طائرة رجال أعمال ذات محركين، أنتجت العام 2009 في الولايات المتحدة من قبل جلف ستريم الفضائية، بموجب ترخيص من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، وكان أول طيران لها في 11 ديسمبر 2009، ومازالت في الخدمة حتى الآن.

واين روني

لاعب مانشستر يونايتد التاريخي، واين روين، وجد له مكانا بين مالكي الطائرات الخاصة، إذ يمتلك واحدة من طراز «داسو فالكون 900LX»، والتي يصل ثمنها إلى 14 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ طولها 66 قدمًا وارتفاعها 24 قدمًا، وتصنف من الطائرات المميزة.

«داسو فالكون 900»، هي طائرة نفاثة فرنسية، لنقل رجال الأعمال تصنعها داسو للطيران، انتجت في 1984 بفرنسا، وتستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية الفرنسية.

كان أول طيران لها في 21 سبتمبر 1984، ومازالت في الخدمة حتى الآن، صنع منها 260 نسخة، وهي مع زميلتها الطائرة «داسو فالكون 7 إكس» الطائرتان الوحيدتان ذات ثلاثة محركات نفاثة تنتج حاليا.

نيمار دا سيلفا

من منطلق حبه للرفاهية والتفاخر، يمتلك النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، هو الآخر طائرة خاصة، وهي من طراز «إمبراير ليجاسي 450»، والتي يبلغ سعرها 10.8 مليون جنيه إسترليني.

هذا الطراز من طائرات رجال الأعمال متوسطة الحجم، أطلقته شركة إمبراير في أبريل من عام 2008، وهي الأولى من نوعها ذات مقصورة أرضية مسطحة، وتبلغ سرعتها القصوى: 1,004 كم/س، وتطير بسرعة متوسطة تصل إلى 863 كم/س، وتتميز بوجود نظام رؤية الطيران المحسن بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

غاريث بيل

اللاعب المغضوب عليه داخل صفوف ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، يمتلك أيضا طائرة خاصة من طراز «سيسنا سايتيشن إكس إل بلس»، يصل سعرها إلى 8.6 مليون جنيه إسترليني.

الطائرة المذكورة ذات محركات نفاثة، متوسطة الحجم، تنتجها شركة «سيسنا» بالولايات المتحدة الأمريكية، وبها كل وسائل الراحة والاسترخاء، كما تتسع لعشرة أفراد.

رونالدينيو

أما الأسطورة رونالدينيو، فيمتلك طائرة من طراز «إمبراير فينوم 100»، سعرها 2.6 مليون جنيه إسترليني، وهي طائرة خفيفة انتجت في 2007 بالبرازيل، من صناعة إمبراير.

كان أول طيران لتلك الطائرة في 26 يوليو 2007، ومازالت في الخدمة حتى الآن، صُنع منها 269 طائرة حول العالم.

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