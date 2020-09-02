200 مليون دولار لتطوير صالات مونديال اليد بمصر

المصدر: . (القاهرة - عماد الحسيني)

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تخصيص 3 مليارات و200 مليون جنيه (نحو 200 مليون دولار)، وذلك لتطوير البنية التحتية لكرة اليد، والصالات، قبل بطولة العالم، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 وحتى 31 يناير المقبل.

وقال وزير الرياضة في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة المونديال: إن هناك لجنة عليا للبطولة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووجود 18 وزيراً، لتسهيل كافة الإجراءات وإنجاز الاستعدادات.

وتستضيف منطقة الأهرامات الأثرية حفل قرعة مونديال اليد، يوم 5 من سبتمبر الجاري، بحضور ممثلين لـ 30 منتخباً، ويحييها الموسيقار المصري الكبير، عمر خيرت، وأوضح صبحي أن تغيير مكان القرعة كان بالاتفاق مع الاتحاد الدولي، ونقله من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، موضحاً أن الحفل سيشاهده نحو ملياري شخص حول العالم.

فيما أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن تنظيم مصر أكبر بطولة للعالم في تاريخ كرة اليد رسالة مهمة تعكس أهمية ودور مصر في هذه اللعبة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز