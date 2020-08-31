سوداني يرِث والده في ملاعب السلة الأمريكية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

بدأ حلم بول مانوت بول، يتحقق لحجز موقعه في أقوى دوري كرة سلة في العالم «دوري المحترفين الأمريكي» خلفاً لوالده صاحب ثاني أكبر طول في تاريخ الدوري الأمريكي 2:31 متر، والذي أمضى عشرة مواسم في الدوري الأمريكي للمحترفين مع أندية واشنطن وغولدن ستايت وفيلادلفيا وميامي.

ورغم أن الابن بول، يقل بـ 19سنتميتراً عن طول والده، إلا أنه يتفوق عليه مهارياً، من خلال مشواره في دوري الجامعات الأمريكي والذي أظهر فيه مستوى مميزاً أهله للوصول لدوري المحترفين وهو في عمر 19 سنة، عكس والده الذي مارس اللعبة في عمر متأخر وهاجر من السودان إلى أمريكا بعد بلوغه سن العشرين وبدأ مشاركته في الدوري الأمريكي وهو في عمر 22 سنة.

وتجلت مهارة وتفوق بول مانوت صاحب الـ 2:12 متر، في أول مشاركة له مع فريق دنفر الشهر الماضي مع عودة مباريات دوري السلة للمحترفين حيث أحرز في الدقائق القليلة التي لعبها 16 نقطة مع 10 متابعات و6 صدات، ولعب بول ابن العشرين عاماً لفريق جامعة أوريغون وتم اختياره رقم 44 في إحصائيات العام الماضي بعد عام واحد فقط قضاه في الجامعة وولد بول مانوت في العاصمة السودانية الخرطوم ويحمل الجنسيتين الأمريكية وجنوب السودان.

مشوار الأب

حمل الأب مانوت بول الجنسيتين السودانية والأمريكية وتوفى في 2010، قبل عام من انفصال جنوب السودان، لم يدخل مانوت مدرسة في السودان واستمر يرعى الأبقار حتى بلغ عمره خمس عشرة سنة وقرر أن يترك رعي الأبقار، ويسافر إلى الخرطوم وهناك اقترح عليه أصدقاؤه وأقرباؤه ممارسة كرة السلة بسبب طول قامته.

وفي سنة 1978، سافر مدرب في كرة السلة من جامعة ديكنسون في ولاية نيوجيرسي إلى أفريقيا بحثاً عن لاعبين لكرة السلة، وفي الخرطوم، شاهد مانوت يلعب مع فريق محلي وأقنعه بالذهاب إلى أمريكا وينضم لفريق الجامعة وبعد سنتين في الجامعة، لفت أنظار فرق كرة السلة للمحترفين.

وبقدر ما كان لعبه سهلاً في الجامعة، واجه مشاكل عندما دخل أندية الاحتراف بداية من سنة 1983، ولم يقدر على الحصول على شهادة جامعية، وبدأ يلعب مع أندية محترفين، لعشر سنوات، لعب خلالها لأندية «بوليتزر» واشنطن العاصمة لثلاث سنوات وبسبب طول قامته، حقق رقماً قياسياً في منع الكرة من دخول شبكة فريقه «400 مرة خلال 3 سنوات»، كما لعب لنادي «ووريورز» في ولاية كاليفورنيا لسنتين ولأول مرة، بدأ يسجل أهدافاً كثيرة، ولا يكتفي بمنع تسجيل الأهداف ولعب أيضاً لنادي «سفتي سكسرز» في ولاية بنسلفانيا لثلاث سنوات، لكن هناك وحسب الإحصائيات التي تسجلها الفرق الرياضية الأمريكية لكل لاعب، بدأت أرقام أهدافه تهبط، لينتقل إلى نادي «هيت» في ولاية فلوريدا ولعب معه سنة واحدة حيث صار واضحاً أن مستواه انخفض وحسب الإحصائيات، في مباراة واحدة سجل هدفين فقط، وأوقف تسجيل ستة أهداف فقط.

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