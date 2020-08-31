كريستوف بطلاً في «طواف فرنسا»

المصدر: (باريس - البيان الرياضي)

حقق ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات إنجازاً متميزاً في المرحلة الأولى من طواف فرنسا، محرزاً المركز الأول والقميص الأصفر.

امتدت المرحلة الافتتاحية على مسافة 156كم، وشهدت عدداً من الحوادث بسبب غزارة الأمطار طوال السباق،وانطلق كريستوف في الجزء الأخير من السباق في مدينة نيس بأقصى قوته وتجاوز منافسيه مادس بيدرسن (فريق تريك سيغافريدو) وكيز بول (فريق صن ويب) اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وبفضل هذا الفوز ، تمكن فريق الإمارات من الفوز بالقميص الأصفر للمرة الأولى، كما أنها المرة الأولى التي يفوز فيها كريستوف بالقميص الأصفر، مضيفاُ فوزاً رابعاً إلى سجله في طواف فرنسا.

قال كريستوف: «لطالما حلمت بارتداء القميص الأصفر، وأنا سعيد جداً بتحقيق هذا الحلم، إذيشارك فريق الإمارات في جولة فرنسا بهدف الفوز بالتصنيف العام وتحقيق الفوز في بعض مراحل السرعة ».

وسيشارك كريستوف في المرحلة الثانية من الجولة مرتدياً القميص الأصفر، وتمتد المرحلة على مسافة 186كم انطلاقاً من نيس.

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